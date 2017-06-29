Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского

29 июня президент России распорядился наградить почётным орденом Александра Невского своего коллегу из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Согласно документу, орден был вручён "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также за обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе".
Отметим, орденом Александра Невского награждаются граждане за особые личные заслуги перед Отечеством "в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей". Зарубежным политическим и общественным деятелям орден вручается за заслуги в развитии сотрудничества с Россией и помощь в её социально-экономическом развитии.
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