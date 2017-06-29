С начала года россияне потратили на новые иномарки более 650 млрд рублей

Аналитическое издание "Автостат" подсчитало, сколько денег на новые иномарки россияне потратили с начала 2017 года. Результат оказался на 8% выше по сравнению с прошлым годом — более 650 миллиардов рублей.

Самым популярным автомобилем в России была признана Toyota. На авто этой марки жители РФ потратили 80 миллиардов рублей. На корейский KIA раскошелились чуть меньше — на 74 млрд рублей. Mercedes-Benz заняла третью строчку и продала автомобилей на 60 млрд рублей.

Четвёртое место занимает Hyundai — 58 млрд рублей выручки. Замыкает топ-5 немецкая BMW с показателем 44 млрд рублей.