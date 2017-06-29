Китай обвинил Австралию в шпионаже

Это стало своеобразным ответом на заявления Австралии, будто КНР "осуществляет внедрение" в их страну. Ранее МИД Китая назвал эти сообщения безосновательными.

Китайская Народная Республика обвинила Австралию в слежке за китайскими гражданами, проживающими за рубежом. Об этом пишет газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на сотрудника органов государственной безопасности КНР.

Это стало своеобразным ответом на заявления Австралии, будто Китай "осуществляет внедрение" в их страну. Ранее МИД КНР назвал эти сообщения безосновательными.

— Они (Австралия. — Прим. ред.) преднамеренно вели разведывательную работу по Китаю, при этом безосновательно обвиняя Китай в шпионаже за ними. Логика здесь просто смехотворная, — приводит издание слова контрразведчика.

Источник издания рассказал, что оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии и даже вербуют китайских граждан, стимулируя их к подрывной деятельности внутри родной страны.

По его словам, спецслужбы нашли многочисленные подслушивающие устройства в Посольстве КНР в Австралии.