Нефть марки Brent вновь прибавила в цене

Стоимость нефти марки Brent продолжает повышаться. Фьючерсы на август на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром поднялись на 0,4% до $47,5 за баррель.

А августовские фьючерсы на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились до $44,97 за баррель, прибавив полпроцента.

Повышение отмечается после длительного падения цены. В июне Brent подешевела на 5,4%, WTI — на 7,3%. Тенденцию переломило сокращение добычи нефти в США. Это связывают с последствиями тропического шторма "Синди".