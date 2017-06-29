Нефть марки Brent вновь прибавила в цене

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Нефть марки Brent вновь прибавила в цене

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Стоимость нефти марки Brent продолжает повышаться. Фьючерсы на август на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром поднялись на 0,4% до $47,5 за баррель.

А августовские фьючерсы на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились до $44,97 за баррель, прибавив полпроцента.

Повышение отмечается после длительного падения цены. В июне Brent подешевела на 5,4%, WTI — на 7,3%. Тенденцию переломило сокращение добычи нефти в США. Это связывают с последствиями тропического шторма "Синди".

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