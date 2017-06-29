Установлена причина смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева

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Установлена причина смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева

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Олег Яковлев. Фото: © РИА "Новости"/Валерий Левитин

Цирроз печени привёл к тому, что у певца отекли лёгкие и он скончался в реанимации.

Стала известна причина смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. 47-летний певец ушёл из жизни в результате отёка лёгких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени.

Состояние Яковлева резко ухудшилось за сутки до смерти. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивали состояние певца как критическое. Певец скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.

Олег Яковлев был в "Иванушках International" с 1998 по 2013 год. После этого он занимался сольной карьерой.

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