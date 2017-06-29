В Москве частично перекроют Бульварное кольцо с 1 по 3 июля

С 1 по 3 июля будет перекрыто движение по нечетным сторонам четырех столичных бульваров в связи с работами по благоустройству по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, движение автомобилей на Петровском и Сретенском бульварах перекроют с 19:00 1 июля по 06:00 2 июля, а по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19:00 2 июля до 06:00 следующего дня.

В связи с этим столичным автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.