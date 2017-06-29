В Кремле считают непозволительным "топтание на месте" в отношениях РФ и США

Юрий Ушаков также отмечает, что политическое противостояние в Штатах "подрезает" политику Белого дома в отношениях с Москвой.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва считает непозволительным "топтание на месте" в российско-американских отношениях. Представитель Кремля добавил, что это может сказаться не только на сотрудничестве Москвы и Вашингтона, но и на решении мировых задач.

— Мы, конечно, можем и дальше ждать, пока внутриамериканские страсти улягутся, но такое топтание на месте всё-таки считаем непозволительным, ведь на кон поставлено не только то, что касается Москвы и Вашингтона, но и решение задач мирового масштаба, имеющих значение для глобальной безопасности и глобальной стабильности, — отметил Ушаков.

Помощник президента РФ также прокомментировал и политическое противостояние в Штатах. По его словам, оно "подрезает" политику администрации Трампа в отношениях с Россией и международных делах.