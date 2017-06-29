10 фактов из жизни экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые вы не знали

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался сегодня утром в возрасте 47 лет. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал отёк лёгких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени. Поклонники навсегда запомнят его как "снегиря" и "тополиный пух" из "Иванушек".

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