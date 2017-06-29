10 фактов из жизни экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые вы не знали

Олег Яковлев в интервью признавался, что не был знаком со своим отцом
Фото © L!FE/Эмин Калантаров
Музыкант очень любил собак. Даже порой надевал бабочку в виде косточки
На 45-летие друзья подарили музыканту железную дорогу
Фото © L!FE/Динар Шакиров
Любимые цветы Яковлева — пионы
Исполнитель родился в Монголии
Фото © L!FE/Кристина Зайцева
Однажды в Казани Олега Яковлева остановили фанаты с фразой "О! Это же тополиный пух идёт"
Певец окончил театральное училище с красным дипломом
Фото © L!FE/Динар Шакиров
В интервью солист признавался, что может спеть "Куклу" по-татарски
Чтобы пройти прослушивание и занять место Игоря Сорина, Яковлев записал на кассету "Белый шиповник" из рок-оперы "Юнона и Авось"
Фото © L!FE/Кристина Зайцева
Яковлев был солистом "Иванушек" более 15 лет
- Популярные
- По времени