10 фактов из жизни экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые вы не знали

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10 фактов из жизни экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые вы не знали

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Фото © L!FE/Кристина Зайцева

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался сегодня утром в возрасте 47 лет. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал отёк лёгких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени. Поклонники навсегда запомнят его как "снегиря" и "тополиный пух" из "Иванушек".

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Яковлев был солистом "Иванушек" более 15 лет

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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