В Сингапуре 22-летняя студентка создала полезное пиво с пробиотиками

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В Сингапуре 22-летняя студентка создала полезное пиво с пробиотиками

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Элсини Чан за работой. Фото: The Straits Times / FELICIA CHOO

В составе напитка содержатся полезные микроорганизмы, нейтрализующие токсины и вирусы, а также укрепляющие иммунную систему.

Студентка четвёртого курса Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Элсини Чан создала необычное и полезное для здоровья пиво. Подробности рассказало издание The Straits Times.

По словам Элсини, вырастить полезные микроорганизмы в пиве было достаточно сложно, потому что хмелевые кислоты нейтрализуют действие пробиотиков.

Известно, что напиток обладает острым и терпким вкусом, алкоголя в нём содержится около 3,5%.

Студентка говорит, что в мире пока нет аналогов её изобретению. В связи с этим исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства необычного сорта пива. Известно, что им уже заинтересовались некоторые японские компании.

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