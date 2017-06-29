В Сингапуре 22-летняя студентка создала полезное пиво с пробиотиками

В составе напитка содержатся полезные микроорганизмы, нейтрализующие токсины и вирусы, а также укрепляющие иммунную систему.

Студентка четвёртого курса Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Элсини Чан создала необычное и полезное для здоровья пиво. Подробности рассказало издание The Straits Times.

You won't believe what this beer can do for your body! Cheers!

https://t.co/wh9d5IgngG pic.twitter.com/P8P78KBSj3 — The Straits Times (@STcom) 28 июня 2017 г.

По словам Элсини, вырастить полезные микроорганизмы в пиве было достаточно сложно, потому что хмелевые кислоты нейтрализуют действие пробиотиков.

Известно, что напиток обладает острым и терпким вкусом, алкоголя в нём содержится около 3,5%.

Студентка говорит, что в мире пока нет аналогов её изобретению. В связи с этим исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства необычного сорта пива. Известно, что им уже заинтересовались некоторые японские компании.