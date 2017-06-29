Шпаргалки на шоколадках и телефоны в причёсках. Как школьники списывали на ЕГЭ

В этом году наблюдателям удалось поймать более 900 нарушителей, которых в итоге отстранили от сдачи экзамена.

С каждым годом наблюдатели на ЕГЭ находят всё более изобретательных школьников, которые ради сдачи экзамена готовы пойти практически на всё и пронести шпаргалки в таких местах, о которых и подумать никто не мог. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, в 90% случаев не школьники, а родители и учителя становятся главными инициаторами проноса шпаргалок и телефонов на ЕГЭ.

Чего только не предпринимают родители, чтобы их дети смогли успешно сдать экзамен. Как рассказала координатор корпуса общественных наблюдателей РСМ Екатерина Голованова, они организуют возле пунктов сдачи ЕГЭ целые "лаборатории" по решению задач, после чего пытаются пройти на экзамен под видом сотрудников правоохранительных органов.

— Был случай, когда такой "сотрудник" пытался пролезть через окно, — говорит Голованова.

Сами же школьники не менее изобретательны, чем их родители. Они умудряются проносить шпаргалки на обёртках от воды или еды. А один из самых хитрых умудрился нацарапать формулу на шоколадке.

Девушки, казалось бы, уж точно должны зазубрить все формулы наизусть, но нет. Делая объёмные причёски, они прячут туда по одному, а то и по несколько телефонов и пытаются пройти с ними на ЕГЭ. Некоторые пишут формулы на внутренней стороне длинных ногтей.

Способов много, и с каждым годом наблюдателям становится всё сложнее выявить нечистых на руку учеников.