В НАТО прокомментировали регулярные перехваты самолётов над Балтикой

Генсек Североатлантического альянса заявил, что это обычная процедура идентификации воздушного судна.

Перехваты самолётов, осуществляемые странами НАТО и Россией над Балтийским морем, представляют собой обычную процедуру идентификации воздушного судна. Они выполняются профессионально и безопасно. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолётов, с опасными ситуациями, — подчеркнул Столтенберг перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО.

По его словам, лишь иногда перехваты проходят "непрофессионально и создают опасность". Также генсек заявил, что альянс ищет возможность повысить уровень безопасности в регионе Балтийского моря.

Воздушные силы НАТО в последнее время повысили активность на западных границах России. Так, около недели назад дважды за день сопроводили борт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на пути в Калининград.