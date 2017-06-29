Суд признал Росэнергобанк банкротом

Лицензия у финансовой организации как неспособной исполнять обязательства перед кредиторами была отозвана 10 апреля.

Входивший в первую сотню крупнейших российских банков Росэнергобанк признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Агентство по страхованию вкладов назначено конкурсным управляющим банка на один год. Его отчёт назначен на 29 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что обязательства банка составляли 42,2 млрд рублей, а его активы — лишь 18,7 млрд. Таким образом, нехватка капитала составляла 23,5 млрд.

Лицензия была отозвана у банка 10 апреля. Он оказался неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, а также недостоверно отражал в отчётности сведения о неудовлетворённых требованиях кредиторов.