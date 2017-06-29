"Лаборатория Касперского" отвергла подозрения Сената США о связях с Кремлём

По мнению конгрессменов, с помощью антивирусного программного обеспечения в работу военного ведомства может вмешаться российское правительство.

Пресс-служба "Лаборатории Касперского" опровергает сотрудничество с государственными органами в любых странах мира, в том числе в целях осуществления кибершпионажа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Таким образом в компании отреагировали на инициативу комитета Сената Конгресса США о запрете использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в американских вооружённых силах.

— "Лаборатория Касперского" и её генеральный директор и основатель Евгений Касперский не имеют политических связей ни с одним из государств мира. Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа, — ответили в компании.

"Лаборатория Касперского" также заявила о готовности сотрудничать с любыми государственными органами в рамках инициированного в США расследования, поскольку компания убеждена, что глубокое изучение её работы может только подтвердить ангажированность обвинений в отношении себя.

Ранее стало известно, что сенат намерен запретить Министерству обороны США использовать антивирус Касперского из-за опасений влияния российского правительства. Заявление прозвучало на фоне визита агентов ФБР в дома проживающих в США сотрудников "Лаборатории Касперского".