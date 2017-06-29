Порошенко потребовал изменить статус Крыма в Конституции Украины

Стоит отметить, что полуостров вошёл в состав России после проведённого в 2014 году референдума.

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал изменить статус Крыма в конституции страны. Он поручил конституционной комиссии проработать этот вопрос. Об этом рассказал нардеп Верховной рады Юрий Чижмарь.

По словам депутата Рады, комиссия работает над разделом конституции, где "описан статус Автономной Республики Крым". При этом он никаких подробностей больше не привёл.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, который местные жители провели 16 марта 2014 года. 96,77% крымчан проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.