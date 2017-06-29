Большинство американцев не одобряют реакцию Трампа на "вмешательство России"

Однако не нравилась американскому электорату и политика предыдущей администрации при президенте Бараке Обаме.

Американцы недовольны реакцией президента США Дональда Трампа на "вмешательство" России в президентские выборы в стране в 2016 году. Не устраивает избирателей и позиция экс-главы государства Барака Обамы. Такие данные были получены в результате опроса Fox News.

Так, 53% избирателей не одобряли реакцию администрации Обамы на "кибератаки" со стороны российского правительства. Такой же процент электората недоволен тем, как Белый дом Трампа занимается расследованием этого вопроса.

Также ровно половина опрошенных высказалась за то, что "русские кибератаки" не повлияли на результат президентских выборов в стране. Но многие — 43% — считают, что Россия всё же помогла Дональду Трампу победить.

Отвечая на вопрос, координировалась ли предвыборная кампания Трампа Правительством России, 52% высказались отрицательно, а вот 40% уверены, что сговор всё-таки был.

В Конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведёт ФБР. Россия неоднократно опровергала все обвинения.