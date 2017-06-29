Чем экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев делился в последний год жизни в Instagram

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Чем экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев делился в последний год жизни в Instagram

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Сегодня, 29 июня, в возрасте 47 лет скончался экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Чем он делился в "Инстаграме" с поклонниками или как даже в последний дни не сказать ни слова о болезни.

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Выбил страйк

Сходил в музей телевизоров

Настоящий музей телевизоров))) в офисе телеканала "Эфир" Мой же первый телевизор был то ли "Темп", то ли "Рубин" или... "Рекорд" , точно не припомню. Зато помню, что он появился в нашей семье в 1979 году и то, как я смотрел программу "Время", а ещё клип Людмилы Сенчиной, в которую был влюблен))) Все было черно-белое, антенна не работала и постоянно нужно было регулировать Мама говорила: "Иди переключи кнопку!", а их тогда было всего три штуки)) #олегяковлев #история #телевидение #тв #музей #ретро #эфир #телеканалэфир #efirtv #retro #nostalgia #museum #tv #television

Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger)

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Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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