Чем экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев делился в последний год жизни в Instagram

Поздравил медиков (последняя запись)
Планы снять клип
Фото из архива с Андреем Григорьевым-Апполоновым
Друзья, #редкие снимки из моего фотоархива! Там есть все, #молодые и не очень))) Вот одна из этих фотографий - Ева Польна @polnaeva_official времён "Плачь-плачь, танцуй-танцуй..." Что-то обсуждаем ))) Буду радовать вас #ретрофото! #олегяковлев #евапольна #гостиизбудущего #иванушки #рыжий #андрейгригорьеваполлонов #фотоархив #90е #olegyakovlev @ryrik
Выбил страйк
Сходил в музей телевизоров
Настоящий музей телевизоров))) в офисе телеканала "Эфир" Мой же первый телевизор был то ли "Темп", то ли "Рубин" или... "Рекорд" , точно не припомню. Зато помню, что он появился в нашей семье в 1979 году и то, как я смотрел программу "Время", а ещё клип Людмилы Сенчиной, в которую был влюблен))) Все было черно-белое, антенна не работала и постоянно нужно было регулировать Мама говорила: "Иди переключи кнопку!", а их тогда было всего три штуки)) #олегяковлев #история #телевидение #тв #музей #ретро #эфир #телеканалэфир #efirtv #retro #nostalgia #museum #tv #television
Испёк куличи к Пасхе
Спел отрывок из "Куклы" по-татарски
Рассуждения о подарках к 23 февраля
Ждун @zhdun_oficial и я ждём 23-е февраля... Что же нам ждунам-пацанам подарят?))) Опять красные носки? Или одноразовый бритвенный станок? Или одеколон Шипр? а мы девчонкам - бриллианты, меха и острова! #ждун #олегяковлев #мем #23февраля #опятьноски #носки #шипр #одеколон #станок #подарки #мужскойпраздник #деньзащитникаотечества #8марта
Собачий "бойс-бенд" из Доминиканы
Путешествие в Ганновер
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