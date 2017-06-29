Серебренников дал показания на экс-директора "Гоголь-центра" Малобородского

Об этом говорится в ходатайстве следователей об аресте экс-директора "Гоголь-центра".

Экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского арестовали на основе показаний Кирилла Серебренникова и ещё нескольких фигурантов дела. Это следует из ходатайства об аресте Малобродского, сообщается в телеграм-канале Mash.

— Причастность Малобородского А.А. к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно показаний Серебренникова К.С., Итина Ю.К., Итиной М.Ю., Апфельбаум С.М., — говорится там.

С этими документами в суде были ознакомлены адвокаты фигурантов.

Ранее Лайф писал, что следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Берлине за 300 тысяч евро.

Напомним, что худрук "Гоголь-центра" проходит свидетелем по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. По данным силовиков, с 2011 по 2014 год руководство некоммерческой организации "Седьмая студия" использовало выделенные бюджетные средства не по назначению.