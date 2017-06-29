В последнем посте на "Фейсбуке" Яковлев тепло поздравил врачей с Днём медика

Олег Яковлев в последней записи на своей страничке в "Фейсбуке" поблагодарил врачей и пожелал им здоровья. Пост 47-летний певец сопроводил своим фото в медицинском халате.
Напомним, музыкант умер от осложнений, развившихся на фоне цирроза печени. Состояние Яковлева серьёзно ухудшилось за сутки до смерти, последние два дня он не приходил в сознание (об этом рассказала его жена) и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Бывший коллега и друг Олега Яковлева — певец Кирилл Андреев ранее рассказал Лайфу, что артист "сгорел" буквально за полтора месяца.
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