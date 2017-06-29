Тиллерсон устроил скандал в Белом доме из-за проблем с утверждением его замов

По данным Politico, сотрудники администрации американского президента были шокированы произошедшим.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон устроил в Белом доме скандал, накричав на руководителя кадрового управления Джонни де Стефано из-за того, что он не хотел утверждать его заместителей. Об этом сообщает Politico.

В частности, Тиллерсон заявил, что Стефано не должен иметь никакого отношения к утверждению кадров, а также подчеркнул, что в вопросе назначения сотрудников Госдепа он некомпетентен и с этой задачей справится лучше любой другой.

Также госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал предоставить ему полную свободу в данном вопросе.

По данным Politico, этот инцидент очень удивил всех находившихся на тот момент в офисе де Стефано, потому что Тиллерсон всегда отличался сдержанностью и спокойным нравом.