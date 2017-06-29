Русские туристы заплатили 231 доллар и 43 цента за кражу века в турецком отеле

Накануне сообщалось, что жители Сургута попытались вывезти из отеля в Аланье два чемодана с туалетной бумагой, "Бейлисом" и вырванными с корнем растениями из сада.

Стали известны личности туристов, оконфузившихся в последний день отдыха в турецком отеле. Ими оказалась супружеская пара из Нефтеюганска — 25-летний Рустам Фахтлисламов и 35-летняя Мария Касьянова. Об этом сообщает Mash.

Отметим, Рустам — бизнесмен, у него две фирмы. Три года назад молодой человек получил диплом магистра по специальности "Нефтегазовое дело", очень хотел работать в "Роснефти", но так туда и не устроился.

Турки заставили туристов заплатить за украденные вещи 231 доллар и 43 цента. Они хотели забрать домой 14 рулонов туалетной бумаги, тапочки, халаты, пять литров "Бейлиса" и цветы, вырванные с корнем.