16-летний чемпион по спортивному ориентированию умер на тренировке в Уссурийске

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16-летний чемпион по спортивному ориентированию умер на тренировке в Уссурийске

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Молодому человеку запретили тренироваться из-за обнаруженного заболевания, однако его всё же допустили к занятиям.

16-летний чемпион России по спортивному ориентированию умер во время тренировки в Уссурийске Приморского края. Как сообщает региональное СУ СКР, у молодого человека в марте выявили заболевание, при котором он никак не мог быть допущен к спортивным занятиям. Однако ему всё же разрешили тренироваться.

17 июня он пришёл на занятия и во время тренировки от нагрузки скончался. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Расследование уголовного дела продолжается.

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