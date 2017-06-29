16-летний чемпион по спортивному ориентированию умер на тренировке в Уссурийске

16-летний чемпион России по спортивному ориентированию умер во время тренировки в Уссурийске Приморского края. Как сообщает региональное СУ СКР, у молодого человека в марте выявили заболевание, при котором он никак не мог быть допущен к спортивным занятиям. Однако ему всё же разрешили тренироваться.
17 июня он пришёл на занятия и во время тренировки от нагрузки скончался. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Расследование уголовного дела продолжается.
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