Захарова назвала враньём заявления о прослушке на российских объектах в США

По её мнению, американские спецслужбы могли незаконно попасть в здания и устроить любые инсценировки.

Сообщения американских СМИ о том, что на арестованных в США объектах российской недвижимости обнаружены следы разведывательного оборудования — это "чистой воды враньё". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ряд американских СМИ, начиная с Washington Post, утверждает, что на отобранных объектах, принадлежащих РФ, в Вашингтоне и в Нью-Йорке якобы обнаружены следы демонтажа антенн, компьютеров и, цитирую, "прочего разведывательного оборудования", — пояснила Захарова.

— Ну, про оборудование, вот эта вся шпиономания — это всё нам известно. Это чистой воды враньё. Абсолютный "фейкньюс", о котором мы говорим, — добавила представитель МИД.

Она предположила, что при аресте российских зданий в США местные спецслужбы получили к этим объектам доступ вопреки дипломатическому иммунитету. В это время там могли хозяйничать "те самые "мистеры Смиты", которые вполне могли устроить там любые инсценировки, создать искусственно любые следы демонтажа".

Напомним, в конце прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против России, из-за чего из США были высланы 35 российских дипломатов. Тогда Москва воздержалась от ответных мер, однако накануне стало известно, что они сейчас готовятся.