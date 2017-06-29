Снайпер ДНР "Качок" рассказал о провокациях наёмников ВСУ

Также солдат поделился впечатлениями о "ведьмах" — женщинах-снайперах из спецподразделения "Правого сектора"*.

В ДНР продолжается установленное 24-го июня "хлебное перемирие", несмотря на частые провокации со стороны украинских военных. Снайпер ДНР с позывным "Качок" рассказал Life об особенностях снайперов, которые работают со стороны ВСУ на северной окраине Горловки.

— Бывает, что тишина, и вдруг ни то ни сего — бах… Там может тоже зависит от смены от людей я ж не знаю, у них ж ротация там, — рассказал он корреспонденту Life. — Бывает как-то спокойно, бывают агрессивные — пытаются вызвать на бой.

Как отметил военнослужащий армии ДНР, противостоят ему наёмники, использующие снайперские винтовки иностранного производства. Также солдат поделился впечатлениями о "ведьмах" — женщинах-снайперах из спецподразделения "Правого сектора"*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.