Руслан Шамсуаров отбыл исправительные работы

При этом несколько месяцев сына вице-президента "ЛУКойла" тщательно скрывали, и подтвердить то, что он вообще работал, никто не может.

Руслан Шамсуаров отбыл 300 часов исправительных работ, сообщил Лайфу источник, близкий к семье нефтяного топ-менеджера.

Шамсуаров числился работником ГБУ "Жилищник", но за несколько месяцев исправительных работ так и не удалось обнаружить его следов. При этом о подруге Шамсуарова Маре Багдасарян служба судебных приставов регулярно отчитывалась. Даже "гелендваген" Руслана Шамсуарова был изъят лишь после публикаций Лайфа.

Напомним, в мае 2016 года молодые люди на автомобиле "Гелендваген", который принадлежал 20-летнему Руслану Шамсуарову, устроили настоящие гонки с полицией в Москве. Они намеренно нарушали правила дорожного движения, а трансляцию происходящего вели в сервисе "Перископ". Об этом стало известно после того, как один из подписчиков разместил видео в Сети.

Кроме конфискации машины суд постановил двоим участникам гонок, включая Руслана Шамсуарова, назначить наказание в виде обязательных работ сроком по 300 часов каждому. Третий подсудимый, Абдувахоб Маджидов, был оправдан.