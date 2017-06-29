Замглавы МИД РФ заявил, что над отношениями Москвы и Вашингтона "нависла туча"

При этом дипломат отметил, что российская сторона "не теряет исторического оптимизма" в отношении нормализации диалога.

Над отношениями двух государств "нависла чёрная туча", но способы "укрыться" от грозы есть, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях Примаковских чтений.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков об отношениях Москвы и Вашингтона: "Я склонен согласиться с тем, что над нашими отношениями нависла чёрная грозовая туча, но есть здесь и громоотводы, и способы укрыться. Поэтому мы не теряем исторического оптимизма" Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры на высылку российских дипломатов из США (это произошло перед Новым годом).

Отметим, Примаковские чтения — это международный научно-экспертный форум. В этот раз его главная тема — "Мир в 2035 году". На полях форума 45 ведущих зарубежных экспертов из 19 стран мира и ведущие российские исследователи и дипломаты обсудят сценарии развития международных отношений.