Захарова считает, что заявления США о химатаке в Сирии нацелены на Россию

Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел заявила сегодня в ходе брифинга.

Заявления США о подготовке Дамаском "химической атаки" направлены не только против Сирии, но и против России. Об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также подчеркнула, что подобные обвинения голословны.

— Нам известны эти заявления, которые официальные лица в Вашингтоне отказались подтверждать какими-либо фактами. И нам неизвестно, на основании каких данных были сделаны такие выводы, — сказала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что данная ситуация напоминает масштабную провокацию как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против Сирии, но и против России.

Ранее в Белом доме сообщили, что власти Сирии готовят "очередную химическую атаку", а также заявили, что Башар Асад и его военные в случае проведения атаки "заплатят высокую цену".