Крымский мост построен больше чем наполовину

Власти полуострова ожидают, что после запуска движения турпоток в Крым увеличится примерно на треть.

На сегодняшний день выполнена уже большая часть работ по строительству Крымского моста. Об этом сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Роман Новиков.

— Строительство уже перешагнуло свой экватор, — сказал он на транспортном форуме в Алуште. — Практически 55% общих объёмов работ на объекте выполнены.

По последним данным, уже близко к завершению погружение свай — работа выполнена на 81%. Собрано 27% пролётных строений.

Власти Крыма рассчитывают, что, когда мост будет сдан, турпоток на полуостров вырастет на 20–30%. В этом году ожидается, что полуостров посетит около 5,6 миллиона туристов.

Напомним, Крымский мост протяжённостью 19 километров станет самым длинным в России. Планируется, что движение машин будет открыто в декабре 2018 года, а поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость проекта составляет почти 220 миллиардов рублей.