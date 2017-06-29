Следователи возобновили дело по факту наезда на подростка охранником "Газпрома"

У Кирилла ушиб головного мозга, сильный ушиб правого лёгкого и множественные переломы.

Следователи решили возобновить дело по факту наезда на 16-летнего Кирилла Зуева, который после ДТП уже пять месяцев находится в тяжёлом состоянии, с момента выхода из комы. Материалы отправили на доследование в Тверь.

Как ранее сообщал Лайф, подростка сбили 6 ноября прошлого года в городе Ржеве в Тверской области, когда водитель Audi Q3 совершал обгон. За рулём в тот момент был 48-летний охранник филиала "Газпрома" во Ржеве Дмитрий Суслин. После долгих разбирательств виновником аварии признали пешехода.

Напомним, у Кирилла диагностировали ушиб головного мозга тяжёлой степени, диффузный отёк вещества головного мозга, сильный ушиб правого лёгкого и множественные переломы.