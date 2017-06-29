Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых автомобилей 2017 года

Автоэксперты выбрали 10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года, на которые стоит обратить внимание тем, кто находится в поиске машины.

Так, на первом месте оказался автомобиль Mazda CX-5, который представили осенью прошлого года, однако его продажи в России начнутся только 1 июля. Чуть позже российским автолюбителям предложат Honda CR-V, который также был анонсирован почти год назад. В ближайшие месяцы стартуют продажи и китайского внедорожника DW Hower H3 от компании Great Wall, который стоит 1,23 млн рублей.

В рейтинге самых ожидаемых автомобилей оказался также Peugeot 408. Порадует российских водителей этим летом и Lada Xray Exclusive за 800 тысяч рублей.

А вот новый Audi RS 5 будут привозить в Россию исключительно под заказ. Самыми дорогими моделями лета станут хетчбэк 1 Series и купе 2 Series от BMW стоимостью от 1,5 до 3,4 млн рублей.