Таможня в Шереметьево изъяла у пассажирки серьги за 28 млн

В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении пассажирки уголовного дела.

Сотрудники Шереметьевской таможни в "зелёном" коридоре международного аэропорта Шереметьево остановили 66-летнюю гражданку Израиля, прибывшую рейсом Тель-Авив — Москва, которая пыталась незаконно переместить через таможенную территорию ЕАЭС серьги стоимостью более 28 млн рублей.

В ходе устного опроса на вопрос инспектора о наличии у неё товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, женщина заявила, что таковых не имеет.

Однако при досмотре её куртки, находившейся на тележке, предназначенной для перевозки багажа, в кармане была обнаружена пара серёг из металла белого цвета со вставками в виде прозрачных камней. В объяснении пассажирка пояснила, что вывозила с собой за границу личные ювелирные изделия на торжество.

Согласно заключению эксперта, в качестве вставок, входящих в состав представленных на исследование изделий, использовались бриллианты, массой 9,47 карата, а их общая рыночная стоимость составляет почти 28,5 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составила более восьми миллионов рублей.

Таким образом, в действиях женщины усмотрели признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена п. "г" ч.2 ст.194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере".