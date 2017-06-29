ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин жалуется на нехватку денег на еду

В опросе, который проходил с 25 по 29 мая, приняли участие 1,6 тысячи человек из 130 населённых пунктов.

Каждый десятый россиянин посетовал на то, что не хватает денег на продукты. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ещё 29 процентов респондентов отметили недостаточное количество средств на покупку одежды. 41 процент опрошенных пожаловались на неспособность накопить на гаджеты, бытовую технику и мебель. При этом только три процента россиян могут без проблем купить автомобиль.

— Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39 процентов, — отмечается в опросе ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос с 25 по 29 мая. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек.