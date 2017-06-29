"Рыжий, выходи!" Жители Львова с дымовыми шашками требуют отставки мэра

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"Рыжий, выходи!" Жители Львова с дымовыми шашками требуют отставки мэра

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Горожане устроили митинг на площади возле львовского горсовета. Они жгут дымовые шашки и скандируют лозунги.

Во Львове местные жители вышли на митинг против городских властей на площади Рынок возле львовского горсовета. На момент митинга заседание совета ещё не началось, передают местные СМИ.

<p>Фото: depo.ua</p>

Причины митинга в прессе называются разные. Львовские СМИ сообщают, что в числе требований митингующих — отставка начальника управления коммунальным имуществом львовского горсовета Инны Свистун и извинения мэра Львова Андрея Садового за оскорбление бойцов так называемой АТО.

<p>Фото: depo.ua</p>

Телеканал "112 Украина" сообщает, что митингующие требуют отставки не только Свистун, но и самого мэра: якобы местные жители недовольны ситуацией с вывозом мусора из города.

<p>Фото: depo.ua</p>

На фото с места событий видно, что территория возле львовского горсовета окутана дымом, собравшиеся активисты держат в руках плакаты: "Земельный террор Садового", "Геноцид Садового".

— Рыжий, выходи! — кричат митингующие в мегафон.

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