"Рыжий, выходи!" Жители Львова с дымовыми шашками требуют отставки мэра

Во Львове местные жители вышли на митинг против городских властей на площади Рынок возле львовского горсовета. На момент митинга заседание совета ещё не началось, передают местные СМИ.
Причины митинга в прессе называются разные. Львовские СМИ сообщают, что в числе требований митингующих — отставка начальника управления коммунальным имуществом львовского горсовета Инны Свистун и извинения мэра Львова Андрея Садового за оскорбление бойцов так называемой АТО.
Телеканал "112 Украина" сообщает, что митингующие требуют отставки не только Свистун, но и самого мэра: якобы местные жители недовольны ситуацией с вывозом мусора из города.
На фото с места событий видно, что территория возле львовского горсовета окутана дымом, собравшиеся активисты держат в руках плакаты: "Земельный террор Садового", "Геноцид Садового".
— Рыжий, выходи! — кричат митингующие в мегафон.
- Популярные
- По времени