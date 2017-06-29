МИД РФ направил обращение CNN относительно репортажа о мальчике из Алеппо

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, телеканалу необходимо объясниться перед зрителями.

МИД РФ направил официальное письмо в корпункт американского телеканала CNN с требованием разъяснить аудитории "массовую манипуляцию общественным сознанием" о мальчике из Алеппо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Вчера во второй половине дня у нас было направлено официальное письмо в корпункт телеканала CNN с напоминанием относительно манипуляций общественным сознанием ведущим обозревателем этого канала госпожой Аманпур в ходе интервью с Сергеем Лавровым накануне американских выборов, — сказала Захарова на брифинге.

Также представитель ведомства отметила, что телеканал так или иначе обязан отреагировать на письмо и объясниться перед аудиторией.

— Учитывая аудиторию CNN, это была глобальная массовая манипуляция. Мы ожидаем этой реакции, — заключила Захарова.

Ранее дипломат предложила ведущей CNN взять честное интервью у мальчика из Алеппо.

New photographs starting to emerge of Omran Daqneesh, the little boy who became a symbol of Aleppo's suffering. pic.twitter.com/a0NHhgubwS — Raf Sanchez (@rafsanchez) 5 июня 2017 г.

Напомним, Омран Дакниш — житель Алеппо, чья фотография облетела все мировые СМИ. Западные издания утверждали, что мальчик пострадал, когда его дом был разрушен ударами российских ВКС. А ведущая CNN Кристиан Аманпур лично продемонстрировала снимок Сергею Лаврову, назвав бомбёжки Алеппо военным преступлением.

Позже отец мальчика впервые дал интервью, где сообщил, что его семья поддерживает режим Башара Асада и никуда из своей страны уезжать не будет. Мужчина рассказал, что информация о тяжести ранений его сына была сильно преувеличена.