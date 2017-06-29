Директор MDK: В шутке про смерть Яковлева нет ничего оскорбительного

Экс-солист группы "Иванушки International" сегодня утром скончался в одной из столичных клиник.

Генеральный директор паблика MDK Роберто Панчвидзе заявил, что в шутке про смерть Олега Яковлева нет агрессии.

— Мы не оскорбляли его. Тот же случай, что и с Фриске, здесь нет никакого оскорбления человека. Даже в комментариях люди восприняли эту новость как должно. Никакой агрессии там нет. Нет состава преступления, — сказал Лайфу Панчвидзе.

По словам директора паблика, картинка будет удалена только в том случае, если родственники артиста посчитают её некорректной. Авторов "творения" Панчвидзе не называет, уверяя, что картинку нашли на просторах Сети.

Напомним, из-за постов в скандальном MDK неоднократно разгорались скандалы. Ранее паблик требовали заблокировать из-за шутки про смерть Жанны Фриске.

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в Москве сегодня утром.