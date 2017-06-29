В Берлине эвакуирован "Макдоналдс" из-за найденного взрывного устройства

Посетители одного из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в Берлине были экстренно эвакуированы после того, как в заведении было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает Daily Star.
#Berlijn— Terreur Nieuws (@DreigingNL) 29 июня 2017 г.
Gasfles met draden in Mcdonalds filiaal ontdekt. https://t.co/bOfL47bJ7A
Прибывшие на место полицейские обнаружили в ресторане газовый баллон с подключённым к нему устройством зажигания.
В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. "Макдоналдс", где обнаружили взрывчатку, временно закрыт.
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