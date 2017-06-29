В Берлине эвакуирован "Макдоналдс" из-за найденного взрывного устройства

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В Берлине эвакуирован "Макдоналдс" из-за найденного взрывного устройства

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, кинологи с собаками и сапёры.

Посетители одного из ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в Берлине были экстренно эвакуированы после того, как в заведении было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает Daily Star.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в ресторане газовый баллон с подключённым к нему устройством зажигания.

В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. "Макдоналдс", где обнаружили взрывчатку, временно закрыт.

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