В Краснодаре подросток, сбивший пятерых рабочих, пойдёт под суд

17-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Один из рабочих погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло сегодня около пяти утра на улице Дзержинского в Краснодаре. 17-летний подросток, находясь за рулём "рендж ровера", наехал на автомобиль "Газель" и пятерых рабочих, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

— В ходе аварии один человек погиб на месте, пятеро, в том числе виновник ДТП, доставлены в медицинское учреждение. По результатам освидетельствования в крови несовершеннолетнего обнаружен алкоголь, — говорится в сообщении.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.