Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГИЛ

Военные допускают, что террористическая группировка заминировала в городе ряд зданий.

Министерство обороны Ирака заявило, что Мосул полностью освобожден от боевиков ИГИЛ*. Сообщение военного ведомства передает Sky News Arabia.

Военным предстоит зачистить и разминировать город. Предполагается, что террористы заложили бомбы в ряде зданий в Мосуле.

— У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГИЛ в Ираке закончилось навсегда, — говорится в заявлении иракской армии.

Мосул на протяжении трех лет был под контролем террористической группировки. В 2016 году международная коалиция во главе с США и иракской армией приступила к операции по освобождению города.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.