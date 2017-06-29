Заказчиком эротического памятника выпускникам под Москвой оказался бизнесмен

Сегодня в городе Сергиев Посад состоялось открытие памятника выпускникам лета 1941 года на бульваре Кузнецова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его словам, заказчиком и инициатором идеи стал строительный бизнесмен, почётный гражданин города Сергиев Посад Александр Терехин.

Он получил разрешение у администрации города на установление памятника, эскиз которого был сделан заранее.

Воплотить в жизнь идею бизнесмена было поручено скульптору и художнику Евгению Антонову. Сделать памятник ему поручили в течение трёх месяцев. Известно, что скульптура обошлась Терехину в 4 млн рублей.