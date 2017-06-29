Компания Sony вернётся к производству виниловых пластинок

В планах компании выпускать пластинки как с популярной старой музыкой, так и с последними хитами.

Sony возвращается к ретро — уже в марте следующего года компания возобновит производство виниловых пластинок. Выпускать их будут на заводе компании в Японии, в префектуре Сидзуока, сообщает Nikkei Asian Review.

Sony goes retro with return to vinyl production https://t.co/GLKReNBF6w pic.twitter.com/xywzTEjIjo — Nikkei Asian Review (@NAR) 28 июня 2017 г.

Как пишет издание, в последнее время спрос на виниловые пластинки растёт как среди бывалых меломанов, так и среди молодёжи.

Sony намерена выпускать на виниле как популярные старые композиции, так и современные хиты. Кроме того, компания будет принимать заказы от других лейблов.