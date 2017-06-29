Рогозин рассказал, какая профессия является одной из самых престижных в стране

Он также подчеркнул, что государство должно готовить профессиональные кадры, которые не побоятся сложных условий работы.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" назвал одну из самых престижных в стране профессий.

— Понятно, что северные наши города — со сложными условиями, но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры. Сегодня профессия сварщика, работающего на "Севмаше", — одна из самых престижных профессий в нашей стране и в целом по авторитету и по зарплатам, — сказал Рогозин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что сварщик — одна из самых престижных в стране профессий. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Он также отметил, что государство должно готовить профессиональные кадры, которые не будут убегать с заводов и не побоятся сложных условий работы.

Ранее Минтруд составил список самых востребованных профессий 2017 года. Глава Роструда, в свою очередь, также рассказал, работники каких сфер пользуются наибольшим спросом в стране. Но, несмотря на все рейтинги, большинство россиян трудятся не по специальности.