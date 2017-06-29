Власти Саудовской Аравии опровергли слухи о конфликте между Эр-Риядом и Москвой

В окружении наследного принца Мухаммеда ибн Салмана утверждают, что обе страны привержены положительному и открытому диалогу.

В официальном информационном агентстве Саудовской Аравии опровергли информацию СМИ об ухудшении отношений между Эр-Риядом и Москвой. На фоне этих слухов один из немецких сайтов на днях опубликовал фейковое интервью с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, приписав ему угрозы выступить против российского контингента в Сирии.

В королевстве утверждают, что цель этой дезинформации заключается в том, чтобы рассорить дружественные страны. В связи с этим приближённые наследного принца Мухаммеда ибн Салмана призвали получать информацию о развитии двусторонних отношений между Россией и Саудовской Аравией только из официальных источников.

— Официальный источник заявил, что некоторые средства массовой информации пытаются публиковать сфабрикованные истории и недостоверную информацию об особых отношениях между Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией, направленную на вред отношениям между двумя дружественными странами, — говорится в сообщении. — Обе страны привержены положительному и открытому диалогу постоянно, подчеркивая необходимость получения информации об отношениях между двумя странами из официальных СМИ.

Ранее информацию о фейковом интервью с наследным принцем прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот вброс был инициирован по заказу тех, кому выгодно рассорить Россию с исламским миром. При этом Кадыров подчеркнул, что информация о заявлении, которое приписывают его "дорогому брату" принцу Мухаммеду, не подтверждается дипломатическими источниками.