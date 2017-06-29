ФСБ возбудила ещё одно уголовное дело в отношении главы УСБ СК Максименко

Михаил Максименко был арестован 20 июля 2016 года вместе с замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым и своим заместителем Александром Ламоновым.

В отношении главы Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко возбудили ещё одно уголовное дело. Как сообщил следователь в ходе заседания в Мосгорсуде, оно было открыто сотрудниками ФСБ.

По версии Федеральной службы безопасности, Максименко получил две взятки. Одну от бизнесмена Бадри Шенгелия. О второй как раз стало известно сегодня в Мосгорсуде. Незаконную сумму денег руководителю УСБ СКР передал некий Д. Смычковский. Другой информации о нём нет.

Максименко вместе с замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым и заместителем Александром Ламоновым обвиняют в покровительстве банды криминального авторитета Шакро Молодого. По версии следствия, за крышевание они получили взятку в миллион долларов.