Кабмин предложит президенту варианты ответных санкций ЕС до конца 2018 года

Накануне Совет Евросоюза официально продлил экономические ограничения против РФ. Они будут действовать ещё шесть месяцев.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабмин внесёт президенту предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Он отметил, что Россия будет "реагировать адекватно" на действия ЕС.

— Вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесёт предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер ещё на один год — до 31 декабря 2018 года, — сказал Медведев.

По словам премьера, на российскую экономику в ближайшее время будет продолжать влиять ряд негативных факторов, один из которых — сохранение санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "негативно и с сожалением" отнеслись к продлению ограничений.