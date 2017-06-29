Поэт решил отсудить у актёра Ширвиндта 5 млн за плагиат

Актёра обвиняют в краже стихотворения у поэта Георгия Фрумкера. Оба "автора" утверждают, что посвящали лирику своим жёнам.

Советскому и российскому актёру Александру Ширвиндту грозит иск на пять миллионов рублей за плагиат стихов. Поэт Георгий Фрумкер утверждает, что Ширвиндт присвоил себе его поэтические строчки, посвящённые жене. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Вот что пишет Александр Ширвиндт в своей автобиографической книге "Склероз, рассеянный по жизни":

Своей жене я однажды написал стишок:

Любимая, ну чем тебе помочь?

Дай вытру пыль —

Бедняжка, ты устала.

Оставь плиту. Иди из кухни прочь.

Скорей иди. Ведь ты не достирала.

Оказалось, что эти же самые строчки несколькими годами ранее поэт Фрумкер также посвятил своей жене. В оригинале стихотворение звучит так:

Любимая, ну чем тебе помочь?

Дай вытру пот.

Бедняжка, ты устала,

Забудь плиту. Иди из кухни прочь.

Иди, иди. Ведь ты не достирала!

Адвокат Фрумкера Илья Гатикоев пытался уговорить Ширвиндта пойти на мировую за пару миллионов рублей, но, как сообщает Mash, актёр взял мхатовскую паузу.

— Впрочем, не исключено, что Фрумкер и Ширвиндт писали эти строчки одной жене на двоих, — иронизирует Mash.