Президент Вьетнама отметил успехи России в экономике вопреки санкциям

У Чана Дай Куанга обширная программа официального визита в Россию с посещением Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Глава российского государства отметил, что у гостя обширная программа — он встретится с представителями парламента, посетит Санкт-Петербург.

— В 2019 году исполняется 25 лет после заключения основополагающего договора о дружбе. И можно было бы к этой дате приурочить перекрёстные годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Что касается экономики, то у нас в прошлом году был немножко спад, но за первые месяцы этого года более 16 процентов рост. У нас очень хорошие планы, большие крупные проекты есть, — отметил президент РФ.

Лидер Вьетнама в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за тёплый приём. Он отметил развитие отношений между двумя странами.

— За последнее время я увидел много успехов России. Хочу поздравить вас с этими успехами, потому что Россия развивается несмотря на вызовы, санкции. Вы развиваете свою экономику. Мы рады за вас и ещё раз хотим поздравить с таким успехом, — сказал Чан Дай Куанг, отметив, что это результат хорошего руководства государством.