В столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за риска пожаров

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В столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за риска пожаров

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Фото:© РИА Новости/ Виталий Белоусов

В потенциально опасной зоне находятся Московская, а также Владимирская, Ярославская, Рязанская и Калужская области.

В связи с высоким риском возникновения пожаров сразу в нескольких центральных регионах объявлен жёлтый уровень опасности. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отметим, накануне в Москву вернулась тёплая и ясная погода. В ближайшие дни температура воздуха днём стабильно будет подниматься выше +20 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

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