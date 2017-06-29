Медведев заявил об общей индексации пенсий в 2018 году

В 2018 году все пенсии будут проиндексированы на размер инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Бюджет пенсионного фонда определён с учётом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Премьер заверил, что необходимые на повышение пенсий средства будут заложены в бюджете.
— Такие расходы закладываются, — заявил Медведев.
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