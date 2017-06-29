Медведев заявил об общей индексации пенсий в 2018 году

Читайте также

Медведев заявил об общей индексации пенсий в 2018 году

2381

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ назвал категории граждан, которым увеличат пенсии на размер инфляции.

В 2018 году все пенсии будут проиндексированы на размер инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Бюджет пенсионного фонда определён с учётом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер заверил, что необходимые на повышение пенсий средства будут заложены в бюджете.

— Такие расходы закладываются, — заявил Медведев.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!