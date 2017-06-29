Завтрак с замглавы МВД Украины продали на аукционе за $423 тысячи

Ранее на таких же торгах был продан поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко — за "скромные" 345 долларов.

В Киеве на благотворительном аукционе разыграли завтрак с 24-летней Анастасией Деевой, заместителем министра внутренних дел Украины. Покупатель заплатил за лот 11 миллионов гривен (423 тысячи долларов), сообщается на странице аукциона в "Фейсбуке".

— Если это техническая ошибка участника, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник, следующий по величине ставки после победителя, — говорится в сообщении на странице. — Если же нет, то мы выполним наши цели и приобретём аппараты для искусственной вентиляции лёгких уже на этой неделе.

Ранее в июне на благотворительных торгах был продан за 345 долларов поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко.

Анастасия Деева была назначена на высокий пост в октябре прошлого года главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Министр уверял, что девушка во многом выигрывает у него самого. Общественность же была удивлена утверждённой кандидатурой — из-за возраста Деевой и её откровенных фотографий, появившихся в Сети.