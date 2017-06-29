"Доверительный и давний диалог". Путин встретится с Генри Киссинджером

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"Доверительный и давний диалог". Путин встретится с Генри Киссинджером

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Генри Киссинджер. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Известный американский дипломат прилетел в Москву, чтобы принять участие в "Примаковских чтениях".

Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером, который приехал в Москву на "Примаковские чтения". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин примет министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, и также состоится встреча президента уже вечером с Генри Киссинджером. У них давний диалог, абсолютно доверительный, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что лидер страны и бывший госсекретарь решили воспользоваться кратким визитом Киссинджера для встречи.

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