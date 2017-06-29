Чемпион по воркауту из Тюмени побывал в коме после попытки устроиться в УФСИН

В настоящий момент молодой человек после трепанации черепа находится в палате интенсивной терапии.

Инцидент произошёл 5 мая, когда чемпион Урала и Сибири по стрит-воркауту, 20-летний Владислав Елфимов сдавал экзамен для устройства на службу в спецназ УФСИН региона, сообщает паблик Mash.

По правилам, ему нужно было пробежать кросс пять километров, отжаться и подтянуться по нормативам. После того как парень выполнил эти требования, его поставили в спарринг с опытными бойцами.

— Влад получил травму черепа, в УФСИН ему пытались оказать помощь самостоятельно, не смогли и вызвали скорую. В больницу его привезли уже в коме третьей степени. Сделали трепанацию черепа. Он был в вегетативном состоянии. Сейчас уже есть улучшения, врачи называют его состояние малой долей сознания, — рассказала двоюродная сестра Влада Елена Мотошина.

Сейчас расследованием случившегося занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Правда, кто именно нанёс Елфимову травму, пока не установлено.

Родственники молодого человека рассказали, что местный УФСИН помог лекарствами, но впереди ещё долгий курс реабилитации, который Влад будет проходить в отдельной палате. Его, по мнению Елены Мотошиной, также должно оплатить УФСИН.